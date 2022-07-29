كأس ألمانيا - بوروسيا دورتموند يضرب بثلاثية.. وثمانية أهداف في مباراة واحدة

تغلب بوروسيا دورتموند على مضيفه ميونيخ 1860 بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ 64 في كأس ألمانيا.

تقدم دونيل مالين في الدقيقة 8 بعد تمريرة من البرتغالي رافاييل جيريرو.

وفي الدقيقة 31 أضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من ماركو رويس.

وسريعا سجل كريم أديمي صفقة الصيف الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعد تمريرة من مالين.

فيما تغلب شتوتجارت على دينامو دريسدن بهدف دون رد سجله داركو شورلينوف في الدقيقة 33.

ورحل الجناح المصري عمر مرموش عن صفوف شتوتجارت بعد نهاية إعارته ليعود إلى فولفسبورج.

أيضا فاز نورنبرج على كان مارينبورن بهدفين دون مقابل، سجلهما يوهانس جيس في الدقيقة 45 وإنريكو فالنتيني في الدقيقة 84.

وأخيرا سحق كارلسروهر مضيفه نوستريليتز بثمانية أهداف دون رد.

سجل فابيان شلوسينير "هاتريك" في الدقائق 12 و14 و41.

واستمر الحفل بواسطة جيروم جوندورف في الدقيقة 67، ثم ماليك باتماز في الدقيقة 72، وتلاه سريعا دانييل جوردون بالسادس في الدقيقة 73.

وأخيرا سجل سيموني راب الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 82 و87.

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