موندو ديبورتيفو: خطوة واحدة تفصل بيرناردو سيلفا عن برشلونة

عقبة وحيدة تفصل برشلونة عن ضم صفقة جديدة والتعاقد مع بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

برشلونة تعاقد خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وليفاندوفسكي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ على الترتيب ومؤخرا جول كوندي مدافع إشبيلية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي لا يمانع رحيل بيرناردو سيلفا لصفوف برشلونة مقابل الحصول على 80 مليون يورو.

وأضافت أن سيتي سيستغل أموال بيرناردو سيلفا في التعاقد مع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة اتصل بخورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب وأبلغه بنيته في التقدم بعرض رسمي لضم سيلفا.

وأضاف أن العقبة الوحيدة التي تقف في وجه برشلونة للتعاقد مع سيلفا، تكمُن في موقف الهولندي فرينكي دي يونج الرافض للرحيل عن النادي الكتالوني.

وترغب إدارة برشلونة في تغيير موقف دي يونج والموافقة على عرض مانشستر يونايتد من أجل توفير السيولة المادي لحسم صفقة بيرناردو سيلفا خاصة بعد موافقة مدربه بيب جوارديولا على رحيله بحسب الصحيفة ذاتها.

فابريزيو رومانو صحفي سكاي أشار في وقتٍ سابق إلى موافقة برشلونة على عرض مانشستر يونايتد المقدر بـ 85 مليون يورو، مقسمة بين 75 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 10 ملايين يورو متغيرات لكن دي يونج لا يريد الرحيل.

وأرجعت صحيفة سبورت رفض دي يونج الانتقال إلى يونايتد بسبب شرائه لعقار في إحدى أغلى وأرقى مناطق برشلونة، ومع استثمار ضخم مشابه فإنه يرغب في الإقامة هناك لعدة سنوات.

وشارك سيلفا (27 عاما) مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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