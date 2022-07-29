محمد عادل حكما لمباراة المقاولون العرب والأهلي

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

محمد عادل - الأهلي - الجونة

يدير محمد عادل مباراة المقاولون العرب والأهلي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي المقاولون العرب مع الأهلي غدا السبت في التاسعة مساءً على ملعب المقاولون العرب.

ويعاون عادل كل من: محمود أبو الرجال وهاني خيري.

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فيما يتواجد عاطف حسين كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو: مصطفى مدحت ويعاونه هاني العراقي.

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وأدار عادل الموسم الجاري بشكل عام 19 مباراة أشهر خلالها 76 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 15 ركلة جزاء في جميع المسابقات.

في الموسم الحالي أدار للأهلي 3 مباريات، ففاز الأهلي على الإسماعيلي والزمالك بنتيجتي 4-0 و5-3 على الترتيب ثم تعادل مع الجونة بدون أهداف.

وأدار مباراة واحدة للمقاولون العرب انتهت بخسارته 2-0 أمام بيراميدز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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