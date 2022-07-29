بعدما طلبوا منها الانضمام لفريق الرجال.. هدافة منتخب ألمانيا تظهر بـ"شارب" مزيف

أظهرت ألكسندرا بوب لاعبة منتخب ألمانيا للسيدات رد فعل غريب بعدما طُلب منها الانضمام لمنتخب الرجال بعد ظهورها اللافت ببطولة أمم أوروبا للسيدات.

وتستعد سيدات ألمانيا لمواجهة نظيراتهن إنجلترا يوم الأحد على ملعب ويمبلي في نهائي مكرر من يورو 2009 حين توجن باللقب السابع.

وظهرت بوب في مؤتمر صحفي بشارب مزيف بعد أن تحدث هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا بالحديث مازحا عن إمكانية ضمها لمنتخب بلاده.

Satirical news websites in Germany suggested head coach Hansi Flick is interested in calling up ALEXANDER Popp to the men's 2022 World Cup. At Germany's press conference ahead of the #WEURO2022 final against England, the striker made his debut in front of the media 😂🥸#ENGGER pic.twitter.com/YOACRNQn7T — DW Sports (@dw_sports) July 29, 2022

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "يعلم الجميع أننا واجهنا مشاكل كبيرة في مركز المهاجم. نريد أن نفتح فصلا جديدا مع ألكسندرا بوب. إنها تلعب بشكل ممتاز، وتنهي الهجمات بشكل رائع". وتأهل منتخب ألمانيا للسيدات إلى نهائي أمم أوروبا "يورو" للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وسجلت ألكساندرا بوب هدفا ألمانيا فيما أحرزت ميرلي فروهمس حارسة مرمى ألمانيا هدفا عكسيا لـ فرنسا.

هدف بوب الافتتاحي كان الـ 100 لسيدات ألمانيا في البطولة، كأكثر منتخب يسجل أهدافا في تاريخ اليورو.

وبهذا الهدف، تشارك ألكساندرا بوب عدد أهدف بيث ميد مهاجمة إنجلترا في صدارة هدافي المسابقة بـ 6 أهداف لكل منهما.

كما عادلت بوب الرقم القياسي لـ ميشيل بلاتيني لاعب منتخب فرنسا السابق في يورو 1984، بالتسجيل في 5 مباريات متتالية.

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