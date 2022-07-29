لا جازيتا ديلو سبورت: تمت.. دي كيتيلير إلى ميلان

أتم ميلان الإيطالي اتفاقه مع كلوب بروج البلجيكي لضم شارل دي كيتيلير.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فأن الصفقة ستتم مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كحوافز.

ويتبقى فقط توقيع العقود بين الناديين من أجل إتمام الانتقال.

وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن يصل شارل إلى إيطاليا السبت أو الأحد من أجل إتمام الفحص الطبي بين يومي الأحد أو الإثنين.

وكشف تقرير سابق أن ميلان سيضم اللاعب بعقد يمتد لخمس مواسم وبراتب يصل إلى 2.3 مليون يورو كل موسم.

صانع الألعاب البالغ 21 عاما غاب عن مباراة كأس السوبر البلجيكي والجولة الأولى من الدوري في ظل المفاوضات المستمرة بين الناديين منذ ما يقارب 3 أسابيع.

وبدأ ميلان عرضه بحسب التقارير بـ 20 مليون يورو وهو ما رفضه الفريق البلجيكي، بل وأسفرت عن عدة اجتماعات بين المسؤولين وعلى رأسهم باولو مالديني المدير التقني لميلان لإتمام الصفقة.

وبدأ شارل مسيرته مع كلوب بروج وتدرج في فرق الشباب والناشئين حتى الفريق الأول في 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض 120 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 20 وحصد 3 ألقاب للدوري ولقبي السوبر.

وحصل شارل على فرصة ارتداء قميص منتخب بلجيكا فخاض 8 مباريات وسجل هدفا دوليا وحيدا جاء في شباك إيطاليا بمباراة المركز الثالث من دوري الأمم الأوروبية 2022.

ويلتقي بطل الدوري الإيطالي استعدادا للموسم الجديد مع فولفسبورجر النمساوي يوم 27 يوليو المقبل ثم أولمبيك مارسيليا الفرنسي يوم 31 يوليو.

ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

ميلان في الميركاتو الصيفي ضم كل من جونيور مسيساس وأليساندرو فلورينزي بشكل نهائي وديفوك أوريجي في صفقة انتقال حر، وجدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش.

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