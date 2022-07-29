ناجلسمان: غضب لابورتا؟سأواصل إبداء رأيي في المستقبل

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

جوليان ناجلسمان - مدرب ريد بول لايبزيج

يصر يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على إبداء آرائه في المستقبل رغم الجدل الذي أثير بعد تصرحاته بشأن انتقال روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة.

وقال ناجلسمان في وقت سابق بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية: "برشلونة النادي الوحيد الذي لا يملك المال ولكنه يشتري كل لاعب يريده. لا أعرف كيف. إنه نوع من أنواع الجنون".

تصريحات ناجلسمان قابلها غضب من خوان لابورتا رئيس برشلونة الذي قال: " أود أن أطلب منكم التركيز على حسابات بايرن، التي تلقت مبلغا كبيرا من المال لليفاندوفسكي. أحترم الجميع ولن أتحدث عن الشؤون المالية للفرق الأخرى".

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ورد ناجلسمان من جديد خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه بالسوبر الألماني وأوضح "لقد قلت ذلك من وجهة نظر أحد المشجعين. ليس لدي مشكلة مع لابورتا، أو مع تعبيره عن نفسه، عليه أن يمثل ناديه. لا أعرف الوضع بالتفصيل في نادي برشلونة، لكنني سأواصل إبداء رأيي في المستقبل".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة لايبزج، غدا السبت ضمن نهائي كأس السوبر الألماني.

وأعلن برشلونة رسميا إتمامه للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

برشلونة تعاقد خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وليفاندوفسكي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ على الترتيب ومؤخرا جول كوندي مدافع إشبيلية.

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