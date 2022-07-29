12 لاعبا.. تعرف على أسباب غيابات لاعبي الأهلي ضد المقاولون العرب

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 21:00

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المقاصة

يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب في التاسعة مساءً غد السبت على استاد المقاولون العرب

وأعلن ريكاردو سواريش المدير الفني قائمة الفريق والتي عرفت عودة صلاح محسن ومحمد محمود عقب تعافيهما من الإصابة.

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FilGoal.com يستعرض معكم غيابات الأهلي وأسبابها عن لقاء المقاولون العرب:

عمار حمدي – الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي

حسين الشحات – أجرى عملية في الغضروف الداخلي للركبة في قطر

عمرو السولية – الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

محمد شريف – الإصابة بتمزق في العضلة الضامة

أحمد نبيل كوكا - الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

طاهر محمد طاهر – الإصابة ويحتاج إلى فترة تعافي مدتها 3 أسابيع

أكرم توفيق – عدم الجاهزية الفنية

محمد عبد المنعم – عدم الجاهزية التامة

بيرسي تاو - عدم الجاهزية التامة

حمزة علاء – استبعاد فني

محمد هاني – إيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء

بدر بانون – الموافقة على الرحيل صوب قطر القطري

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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