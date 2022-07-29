على طريقة والده.. ميلان يعلن إعارة دانييل مالديني

أعلن نادي ميلان إعارة لاعبه الشاب دانييل مالديني إلى سبيزيا لمدة موسم واحد.

الإعارة لا تتضمن خيار إجبارية أو اختيارية الشراء بعد نهاية.

صانع الألعاب يكمل مسيرة والده باولو وجده الراحل شيزاري بقميص ميلان.

وقدم دانييل مالديني نفسه في الفيديو الدعائي لنادي سبيزيا على طريقة إعلان سابق لوالده باولو مالديني لصالح شركة "نايكي".

ɪ ᴀᴍ ᴅᴀɴɪᴇʟ, ɪ ᴀᴍ ᴍᴀʟᴅɪɴɪ pic.twitter.com/I0rpa7fwAY — Spezia Calcio (@acspezia) July 29, 2022

وأصبح دانييل أول لاعب في عائلة مالديني يرتدي قميص فريق آخر في الدوري الإيطالي.

جده شيزاري ارتدى قمصان فوجيا وتيرنانا وبارما في الدرجة الثانية، وشيقيقه كريستيان ارتدى قميص فريق برو سيستو في الدرجة الثالثة.

وخاض دانييل 24 مباراة خلال آخر موسمين بقميص الفريق الأول لميلان وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك سبيزيا الموسم المنقضي.

وساهم مالديني في تتويج ميلان الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

ويستهل سبيزيا مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة الصاعد إيمبولي.

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