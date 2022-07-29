فنربخشه يتبرأ من "هتافات بوتين" أمام دينامو كييف

تبرأ نادي فنربخشه التركي من فعل الجماهير التي هتفت باسم فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، بعد أن تلقت شباك الفريق التركي هدفا أمام دينامو كييف الأوكراني في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

ونشر فنربخشه بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء كالآتي:

"في بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022، كان نادي فنربخشة أول نادٍ يتفاعل معها.

ونكرر مرة أخرى الرسالة التي نشرناها في تلك الفترة أن الحرب ليست شجاعة بل جُبن.

ومن أجل لفت النظر إلى القضية، خضنا ودية في أبريل الماضي أمام شاختار دونيتسك تحت عنوان "كرة القدم من أجل السلام" للمساهمة المادية والمعنوية في السلام.

وبصفتنا نادي فنربخشة، لا ندين تورط بلدنا أو النادي ونتبرأ من هذا الحادث.

ونريد أن نذكر جماهيرنا أن الرياضة والسياسة يجب أن تكون دائمًا بعيدة عن بعضها البعض".

ماذا حدث؟

في المباراة التي تأهل فيها دينامو كييف الأوكراني إلى الدور التأهيلي الثالث لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه فنربخشة التركي بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة الإياب بينهما على ملعب شوكرو ساركوجلو.

وتعرض فريق فنربخشة لطرد عند الدقيقة 53 بعد طرد إسماعيل يوكسيك عقب تلقيه الإنذار الثاني، ليتبعه بعد 4 دقائق فقط هدف دينامو الاول بواسطة فيتالي بويالسكي.

بدأت عندها بعض جماهير فنربخشة الهتاف بشكل جماعي "فلاديمير بوتين".

ردود الفعل

عقب المباراة، فتح الاتحاد الأوروبي لـ كرة القدم "يويفا" تحقيقا تأديبيا لنادي فنربخشه بسبب الهتافات، ولم يصدر حتى الآن أي عقوبات على النادي.

فيما صرّح ميريتشا لوتشيكو، المدير الفني لـ دينامو كييف عقب اللقاء: "المباراة سارت بشكل جيد، ولكن لم نتوقع الهتافات التي صدرت من جمهور فنربخشة، كانت هتافات مشينة".

ويلتقي دينامو كييف في الدور التأهيلي الأخير بـ شتورم جراتس النمساوي، فيما تحوّل فنربخشة لتصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة سلوفاكو التشيكي.

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