مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن موعد ومكان السوبر المصري بين الزمالك والأهلي

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور - الأهلي × الزمالك

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي اليوم الجمعة رسميا إقامة السوبر المصري 2022 بين الزمالك والأهلي في ملعب هزاع بن زايد في 28 أكتوبر المقبل.

وأشار المجلس عبر موقعه الرسمي إلى أن المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، أي السابعة بتوقيت القاهرة.

ويجمع ذلك السوبر بين بطلي الدوري وكأس مصر عن الموسم الماضي الزمالك، ووصيف الدوري الأهلي.

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وكانت الإمارات وقعت اتفاقا مع الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن في وقت سابق لاستضافة السوبر المصري للموسم الماضي والمقبل.

وستكون هذه هي الخامسة التي يقام فيها كأس السوبر المصري في الإمارات بعد أعوام 2015 و2017 و2018 و2020.

وتوج الزمالك بلقب السوبر أربع مرات من قبل، وحل وصيفا ست مرات.

فيما ظفر به الأهلي 11 مرة وهو أكثر المتوجين به، بينما حل وصيفا خمس مرات.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان في تلك المباراة في 2019 وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

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