كلوب يتحدث عن مستقبل فيرمينو ورحيل ماني والمواجهة أمام مانشستر سيتي

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول روبرتو فيرمينو بأنه قلب وروح الفريق مشددا على أنه لاعب أساسي بالنسبة للريدز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي: "بوبي حاسم بالنسبة لنا، وسيكون أساسيا، هو قلب وروح الفريق".

وعن ملاقاة سيتي، قال كلوب: "إنها مباراة مهمة للغاية، لكن لا يزال يتعين علينا الاستعداد جيدا للموسم، سنمدد فترة الوديات".

وأضاف "سنواجه أستون فيلا قبل بداية الموسم دون جماهير".

وعن إصابات الفريق، أوضح "ديوجو جوتا خارج المباراة وأليسون بيكر تدرب وسيكون متاحا لمباراة فولام".

وعن رحيل ساديو ماني، علق "كان عنصرا أساسيا في الفريق منذ 6 سنوات، أخبرنا أنه يريد تحديا جديدا، ما فعله كان جيدا حيث أخبرنا في وقت مبكر بما فيه الكفاية لنستعد وندعم الفريق".

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية غدا السبت على ملعب كينج باور.

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