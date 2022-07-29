حوار – لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج وعودة برشلونة للحياة.. ورسالة نارية إلى بايرن

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة أن ناديه يرغب في بقاء لاعبه فرينكي دي يونج لكنه ألمح لضرورة وجود تعاون بشان سقف الرواتب الجديد.

وارتبط اللاعب الهولندي طوال الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وتحدث لابورتا في مؤتمر صحفي حيث يتواجد في أمريكا ليخوض برشلونة جولته التحضيرية استعدادا للموسم الجديد قائلا: "اللاعب يريد البقاء ونحن ذلك".

قبل أن يستدرك "لكن لدينا سلم جديد للرواتب وعلى جميع اللاعبين أن يتناسبوا معه وسنبذل كل ما لدينا لبقاء دي يونج وأتمنى أن يبذل هو كذلك قصارى جهده ليبقى".

وبسؤاله عن موقف النادي من ضم سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي قال: "لا أحب الحديث عن الأسماء ولكن الواضح أننا نريد اللاعبين على المستوى العال في كل مركز ويمكن أن يكون هناك مزيد من الصفقات".

ورد لابورتا على تصريحات جوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ التي استغرب فيها كيفية إبرام برشلونة للتعاقدات رغم معاناته من أزمة مالية.

وقال رئيس برشلونة: "عليهم في بايرن أن يتفقدوا حساباتهم لقد تلقوا الكثير من الأموال بعد ضمنا لروبرت ليفاندوفسكي".

وأردف "ما يفعلونه هو تشويه الواقع فهم لا يعرفون قيمة برشلونة ولمن يشعر بالدهشة فأقول لهم برشلونة حي وعاد للانتقالات فهذا نادي له وزن وتاريخ لأكثر من 122 عاما".

وأكمل "من يتفاجأ من صفقاتنا فعليهم التحلي بالهدوء لأنه ربما أن يتفاجئوا أكثر".

وواصل "أرى أن بعض المنافسين لا يشعرون بالراحة لأننا نستطيع المنافسة مجددا وسنراهم على أرض الملعب".

وشدد لابورتا "أنا لم أتحدث حول كيفية إدارة بايرن وأطلب منهم فعل الشيء نفسه معنا، عليهم أن يقلقوا بشأن أنفسهم".

وعن ضم جول كوندي من إشبيلية قال: "أنا سعيد للغاية فهذا دليل على أن اللاعبين يريدون الانضمام لنا حتى مع الحصول على رواتب أقل، ومدربنا تشافي يستحق هذا الجهد لبناء الفريق، وعندما يرغب لاعب في القدو لنا فهذا يساعدنا كثيرا في المفاوضات".

وبسؤاله عن بيع أصول النادي وحقوق البث لـ25 عاما لبناء الفريق قال: "كنت أفضل عدم حدوث ذلك ولكننا في وضع حرج والآن أصبحنا أفضل وعلى أي حال ما قمنا به لن يعرض النادي للخطر".

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