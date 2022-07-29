تقرير: رحلة سكالوني مع الأرجنتين قد تنتهي بعد كأس العالم

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

يبدو أن رحلة ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين مع المنتخب ستصل إلى النهاية بعد كأس العالم المقبل.

وبحسب راديو "دي سبورتس" الأرجنتيني فإن هناك شكوك حول تجديد عقد سكالوني مع منتخب الأرجنتين الذي ينتهي ديسمبر المقبل.

وكان سكالوني اجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني الأسبوع الماضي بخصوص تجديد عقده وفقا لـ شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية.

أخبار متعلقة
رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال

وأضاف التقرير أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تجديد التعاقد ومن المرجح أن يكون اللقاء الودي أمام منتخب الإمارات سيكون الأخير لـ سكالوني على رأس الفريق.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة السعودية والمكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم المقام في قطر نهاية العام الجاري.

وكان سكالوني (44 عاما) تولى قيادة منتخب الأرجنتين عام 2018 عقب كأس العالم الماضي خلفا لـ خورخي سامباولي.

وقاد سكالوني منتخب التانجو في 47 مباراة حقق الفوز خلال 31 لقاء وتوج بلقبي كوبا أمريكا وفيناليسيما (بين بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا).

اقرأ أيضا

خاص - المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023

مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي

كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى سيتي

رونالدو يرد على أنباء الرحيل ورفض يونايتد

الأرجنتين كأس العالم ليونيل سكالوني
نرشح لكم
رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة موعد مباراة تشيلسي مع أودينيزي.. والقنوات الناقلة كوندي: تشافي أحد أهم أسباب انضمامي إلى برشلونة.. وهذا سر احتفالي المدير الرياضي لـ ساسولو يعلن تقدم نابولي بعرض لضم راسابادوري
أخر الأخبار
تقرير: رحلة سكالوني مع الأرجنتين قد تنتهي بعد كأس العالم 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 48 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: كوكوريا يقدم طلبا لـ برايتون للانتقال إلى مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي 2 ساعة | الكرة المصرية
رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
باللون الزهري لأول مرة في تاريخه.. أرسنال يكشف عن قميصه الثالث 2 ساعة | الكرة الأوروبية
لابورتا يتحدث مجددا عن عودة ميسي: أنا مدين له.. يمكننا تحقيق ذلك لينهي مسيرته في برشلونة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر