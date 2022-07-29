تقرير: رحلة سكالوني مع الأرجنتين قد تنتهي بعد كأس العالم

يبدو أن رحلة ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين مع المنتخب ستصل إلى النهاية بعد كأس العالم المقبل.

وبحسب راديو "دي سبورتس" الأرجنتيني فإن هناك شكوك حول تجديد عقد سكالوني مع منتخب الأرجنتين الذي ينتهي ديسمبر المقبل.

وكان سكالوني اجتمع مع الاتحاد الأرجنتيني الأسبوع الماضي بخصوص تجديد عقده وفقا لـ شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية.

وأضاف التقرير أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على تجديد التعاقد ومن المرجح أن يكون اللقاء الودي أمام منتخب الإمارات سيكون الأخير لـ سكالوني على رأس الفريق.

وتستعد الأرجنتين لمواجهة السعودية والمكسيك وبولندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم المقام في قطر نهاية العام الجاري.

وكان سكالوني (44 عاما) تولى قيادة منتخب الأرجنتين عام 2018 عقب كأس العالم الماضي خلفا لـ خورخي سامباولي.

وقاد سكالوني منتخب التانجو في 47 مباراة حقق الفوز خلال 31 لقاء وتوج بلقبي كوبا أمريكا وفيناليسيما (بين بطل أمريكا الجنوبية وأوروبا).

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