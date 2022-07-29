مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

علي ماهر - فيوتشر

يرى علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر أن فريقه لا يستحق الخسارة ضد الزمالك، بل ولا يتذكر فرص خطيرة للزمالك".

وخسر فيوتشر على ملعبه من الزمالك بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "لم نستحق الخسارة، أهدرنا الفرص ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك".

أخبار متعلقة
مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل خبر في الجول – رمضان صبحي في حالة جيدة بعد تعرضه لحادث سير أمير مرتضى: فيريرا حل الكثير من الأزمات في الزمالك.. ونريد مواصلة الفوز موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة

وأضاف "ذاكرنا الزمالك جيدا وتحركات لاعبيه، ومن الممكن أن تقدم كل شيء من أجل الفوز ويكون في النهاية من نصيب المنافس، أبارك للزمالك الفوز بالمباراة".

وواصل "المباراة كانت مقسمة لقسمين، كيف ندافع، وحفظنا كل شيء للزمالك ولم أتفاجئ، أغلقنا المساحات على زيزو ومنعنا تصويبات إمام عاشور".

وأردف "سجلنا هدفنا ولعبنا من أجل الفوز، وأقول للاعبين قدمتم مباراة جيدة".

وتابع "في البداية كان هدفنا الوصول لبطولة إفريقية وحصد لقب، وحققنا كل شيء سعينا له منذ البداية".

وأكمل "للموسم الثاني على التوالي أصعد بفريق للبطولة الإفريقية بعدما سبق أن قدت المصري الموسم الماضي".

وأتم "ليس سهلا أن تبنى فريقا من 30 لاعبين وبثقافات مختلفة وأن تفوز دائما، هناك من كان ينافس على الهبوط أو من لا يلعب تماما وانضم من أجل ان يستعيد مستواه".

وصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكن لديه مباراتين أقل من منافسيه.

أما فيوتشر فتجمد رصيده عند 42 نقطة ويبتعد عن ملاحقه طلائع الجيش بفارق نقطة.

طالع أيضا:

49% لزيزو.. الزمالك يسقط فيوتشر

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

منافس مصر في ربع نهائي كأس العرب للشباب

سلة - قائمة مصر المبدئية لتصفيات كأس العالم

علي ماهر فيوتشر الزمالك مؤتمر علي ماهر
نرشح لكم
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل خبر في الجول – رمضان صبحي في حالة جيدة بعد تعرضه لحادث سير بعقود احترافية للمرة الأولى في تاريخ النادي.. وادي دجلة للسيدات يعلن ضم صفقتين ويكرم الفريق
أخر الأخبار
حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي 6 دقيقة | الكرة المصرية
3 ألقاب منتظرة للمحترفين المصريين في أوروبا خلال 48 ساعة 37 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: فيريرا ساعدنا كثيرا.. وتركيزنا الآن على بيراميدز 39 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك ساعة | الكرة المصرية
صاحبة أفضل هدف في الدوري الكندي.. من هي مهيرة علي لاعبة وادي دجلة للسيدات الجديدة ساعة | الكرة المصرية
المتحدث باسم قائمة كامل أبو علي لـ في الجول: مدرب أجنبي بدلا من حسام حسن؟ غير صحيح.. وتوضيح ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل ساعة | الكرة المصرية
حرمه من ثلاثية تاريخية.. نهضة بركان يفوز على الوداد ويتوج بطلا لـ كأس العرش المغربي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 2 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر