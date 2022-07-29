مؤتمر علي ماهر: لم نستحق الخسارة.. ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك

يرى علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر أن فريقه لا يستحق الخسارة ضد الزمالك، بل ولا يتذكر فرص خطيرة للزمالك".

وخسر فيوتشر على ملعبه من الزمالك بهدف دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "لم نستحق الخسارة، أهدرنا الفرص ولا أتذكر هجمات خطيرة من الزمالك".

وأضاف "ذاكرنا الزمالك جيدا وتحركات لاعبيه، ومن الممكن أن تقدم كل شيء من أجل الفوز ويكون في النهاية من نصيب المنافس، أبارك للزمالك الفوز بالمباراة".

وواصل "المباراة كانت مقسمة لقسمين، كيف ندافع، وحفظنا كل شيء للزمالك ولم أتفاجئ، أغلقنا المساحات على زيزو ومنعنا تصويبات إمام عاشور".

وأردف "سجلنا هدفنا ولعبنا من أجل الفوز، وأقول للاعبين قدمتم مباراة جيدة".

وتابع "في البداية كان هدفنا الوصول لبطولة إفريقية وحصد لقب، وحققنا كل شيء سعينا له منذ البداية".

وأكمل "للموسم الثاني على التوالي أصعد بفريق للبطولة الإفريقية بعدما سبق أن قدت المصري الموسم الماضي".

وأتم "ليس سهلا أن تبنى فريقا من 30 لاعبين وبثقافات مختلفة وأن تفوز دائما، هناك من كان ينافس على الهبوط أو من لا يلعب تماما وانضم من أجل ان يستعيد مستواه".





























































وصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكن لديه مباراتين أقل من منافسيه.

أما فيوتشر فتجمد رصيده عند 42 نقطة ويبتعد عن ملاحقه طلائع الجيش بفارق نقطة.

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