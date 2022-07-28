49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري

إن لم يسجل فهو يصنع.. عرضية زيزو ورأسية الونش تقودان الزمالك لانتصار صعب على فيوتشر.

وفاز الزمالك على مضيفه فيوتشر اليوم الخميس بهدف دون رد في ملعب WE السلام ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

سجل محمود حمدي "الونش" هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 74 بعد عرضية متقنة من زيزو.

وصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكن لديه مباراتين أقل من منافسيه.

أما فيوتشر فتجمد رصيده عند 42 نقطة ويبتعد عن ملاحقه طلائع الجيش بفارق نقطة.

49% لـ زيزو

خلال الموسم الجاري من الدوري سجل الزمالك 47 هدفا باحتساب مباراة اليوم ضد فيوتشر.

ومن تلك الـ47 هدفا فقد ساهم زيزو فيهم بنسبة 49% بعدما سجل 13 هدفا وصنع 10.

ويعد زيزو هو اللاعب الوحيد في الموسم الحالي من الدوري المصري الذي سجل أو صنع +10 أهداف أو أكثر.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من كلا الفريقين للسيطرة عليها وأرسل أيمن الصفاقسي عرضية شتتها حمزة المثلوثي.

وجاء التهديد الأول بتسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش" على مرتين.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية شتتها محمد غنام.

وفي الدقيقة 15 سجل أيمن الصفاقسي هدفا لفيوتشر تم إلغائه بداعي التسلل على أحمد عاطف الذي مرر لزميله قبل تسجيل الهدف.

وأطلق إمام عاشور تسديدة قوية حولها جنش لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وحول حسام عبد المجيد عرضية زيزو برأسية قوية لكن تصدى لها جنش.

وسدد محمد عبد الغني كرة قوية تألق أمامها جنش وحولها لركلة ركنية.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بين شوطي المباراة في أولى تبديلات الزمالك بدلا من سيد عبد الله "نيمار".

ولكن بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ للغاية وغابت الفرص الخطيرة.

وأجرى الزمالك تبديله الثاني بمشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من محمد أشرف "روقا".

وتوقفت المباراة لإصابة أيمن الصفاقسي واضطر للخروج اضطراريا وشارك عمر كمال عبد الواحد بدلا منه في الدقيقة 60.

وكاد أحمد عاطف يسجل هدفا لكن تسديدته الزاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

وبعد دقيقة واحدة فقط، وبالتحديد في الدقيقة 74 حصل الزمالك على ركلة ركنية أرسلها زيزو شتتها الدفاع، عادت إلى جناح الزمالك مجددا الذي أرسل تلك المرة عرضية متقنة قابلها الونش برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك.

وسدد شيكابالا كرة قوية بيسراه أبعدها جنش، وتبعها بتسديدة أخرى مرت لخارج الملعب.

وأجرى فيوتشر تبديلين بمشاركة مروان محسن ومصطفى البدري بدلا من محمود شعبان ومحمد فاروق.

ورد الزمالك بمشاركة إسلام جابر بدلا من إمام عاشور.

وتبعه بدقائق مشاركة عبد الله جمعة بدلا من سيف الجزيري.

واحتسب محمد الحنفي حكم المباراة أربع دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.