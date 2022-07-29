مؤتمر فيريرا: التغيير مثل "البطيخة".. وضغط المباريات يهدد الفريق الأفضل

أبدى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عدم رضاه عن ضغط المباريات في الدوري المصري، وذلك عقب الفوز على فيوتشر بهدف دون رد.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مرة أخرى، لا يمكن لذلك أن يستمر. نلعب مباراة كل 3 أيام، وحين نصل إلى النهاية من الممكن ألا يفوز الفريق الأفضل بسبب هذه الطريقة. اللاعبون يفقدون قدرتهم ويصبح اللعب أصعب".

وسبق لفيريرا انتقاد هذه المسألة بعد نهائي كأس مصر للموسم الماضي، والذي انتهى بفوز الزمالك على الأهلي 2-1.

وعن فيوتشر قال فيريرا: "إنه من الفرق المتقدمة في جدول الدوري، وينافس على هدف المشاركة في المنافسات الإفريقية، ونحن سنواصل منافستنا على اللقب على مدار المباريات المقبلة".

أما عن كون إمام عاشور من سيعوض رحيل المغربي أشرف بنشرقي، قال المدرب البرتغالي: "لم يكن الوضع كذلك. إمام عاشور من أحسن المسددين على المرمى في مصر، وفي الشوط الأول امتلك فرصتين أو ثلاث".

وأضاف "في القائمة الحالية ليس لدينا لاعب مثل بنشرقي تماما، بل نملك لاعبين آخرين بخصائص مختلفة، وسيلعب المزيد منهم في مركزه، مثل المباراة الأخيرة حين شارك أحمد سيد زيزو هنا".

وأوضح "نسعى دائما لصناعة حاجز أمام الخصم بوسط قوي، بطريقة تمنع فيوتشر من اللعب بأريحية، وفي الوقت ذاته تمنحنا فرصة الوصول إلى المرمى".

وتابع فيريرا "كل مباراة لها قصتها التي لا تتكرر في مباريات أخرى. أحيانا لا تسير الأمور كما نريد. كل ما حدث أننا جعلنا لاعب وسط مهاجم أقرب إلى منطقة إنهاء الهجمات لتوفير المزيد من الحلول للتسديد على المرمى".

وواصل "حين تلعب أمام فريق يغلق الملعب مثل فيوتشر في الشوط الأول لا يصبح التسجيل سهلا. هناك أوقات تحتاج إلى لمسات فردية لتوفير مواقف واحد ضد واحد مع الدفاع، وهذا ما قدمه شيكابالا حين شارك".

أما عن التحكيم المصري قال فيريرا: "التحكيم المصري يملك الكفاءة ولكنه يعمل تحت ضغط كبير. هذه كانت المشكلة منذ 7 سنوات (في ولاية فيريرا الأولى) ولا تزال المشكلة هي ذاتها الآن".

وعن المباراة المقبلة ضد بيراميدز قال المدرب البرتغالي: "المباراة مهمة لنا ولهم بالتأكيد، ولكن في واقع المنافسة فالأمر يحدث بنفس طريقة المواسم السابقة، حيث ننتظر الأهلي حتى ينتهي من مبارياته المؤجلة، وهذا يصعب الأمور لأنه لا يوجد تساوي".

وأضاف "لا يمكنني تحديد شكل المنافسة قبل أن يلعب الأهلي مباراتيه. هذا الأمر صعب بالنسبة للزمالك وبيراميدز، الآن بيننا وبين بيراميدز 4 نقاط، فهذا ما يمكننا أن نحسب على أساسه لأننا لعبنا نفس عدد المباريات".

أما عن قراراته بالتغيير في المباراة قال فيريرا: "لعبنا بطريقة متوازنة في الشوط الأول ولم نتمكن من التسجيل، وبالتالي غيرنا بعض الأشياء لأجل الفوز، ولو لم أفعل ذلك كنت سأواجه الانتقادات الآن".

وأوضح "أريد أن أقول لكم شيئا ضعوه في تفكيركم دائما: التغيير مثل البطيخة. حين تفتحها تعرف ما إذا كانت جيدة أم لا".

وتابع "اليوم على سبيل المثال لعبنا بلاعبين خارج مراكزهم الطبيعية بسبب الإرهاق. بيراميدز يملك يوما إضافيا للراحة مقارنة بنا، وفي وقت معين لن تحكم قيمة الفرق كيفية سير الأمور، بل ستصبح النتائج محكومة بطريقة تنظيم جدول المسابقة".

ومزح فيريرا بشأن تسمية لاعبه سيد عبد الله بـ "نيمار" قائلا إنه لم يكن يعرف أن "نيمار يلعب معه في الزمالك".

واختتم "سيد يتطور ويمكنه مساعدة الفريق في الدفاع. تنقصه الخبرة للتحكم في مشاعره تحت الضغط. سبق له اللعب على اليسار وحين يشارك في هذا المركز سنرى ما إن كان قادرا على تعويض بنشرقي. خروجه اليوم بسبب أننا كنا بحاجة لضبط الوسط".

ووصل رصيد الزمالك بفضل ذلك الانتصار لـ63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بيراميدز.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ54 نقطة لكنه لعب مباراتين أقل من منافسيه.

أما فيوتشر فتجمد رصيده عند 42 نقطة ويبتعد عن ملاحقه طلائع الجيش بفارق نقطة.

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