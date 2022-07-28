كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لتصفيات كأس العالم

الخميس، 28 يوليه 2022 - 22:48

كتب : هاني العوضي

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بقيادة روي رانا عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم (جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون).

ويتأهل من هذه المجموعة منتخبان بصورة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

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وتقام مباريات منتخب مصر في مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.

وقرر روي رانا استدعاء 16 لاعبا لمعسكر المنتخب الذي يخوض تدريباته اعتبارا من الغد -الجمعة- في صالة برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف رفعت - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

فيما تقرر عدم استدعاء كل من هيثم كمال وعمر طارق لعدم تعافيهما من الإصابة حتى الآن.

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