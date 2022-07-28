مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني

الخميس، 28 يوليه 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو

تحدث نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو عن خسارة فريقه أمام طلائع الجيش بعدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وقال ألميدا عقب المباراة: "بكل تأكيد كانت مباراة صعبة، وفريق طلائع الجيش مميز ولم يغامر أمامنا".

وأضاف "حاولنا الاستحواذ على الكرة وكانت لدينا بعض الفرص للتسجيل".

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وأوضح "خلال 15 مباراة مع الفريق لم نخسر سوي مباراتين وخسرنا بسبب ركلات جزاء، ونحاول في كل مباراة تحسين الأداء ولكن نفتقد بعض العناصر، والغيابات تؤثر على الفريق ".

وتابع ألميدا "أنهينا المباراة بالدفع بعدد من اللاعبين الناشئين بداية من اللاعب مروان مجدي وهو لاعب صغير يبلغ من العمر 18 عاما".

وواصل "مشروع فاركو يهدف إلى البقاء في الدوري في الموسم الأول. لابد أن نلعب بتنظيم ونحن فريق من أفضل الفرق تنظيما في الدوري، ويعود ذلك لأداء اللاعبين".

واختتم "لعبنا أمام الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا بشراسة. نمتلك خط دفاع قوي للغاية والفريق التي تواجهنا دائما تعاني لأننا منظمين بشكل جيد في الناحية الدفاعية، بالإضافة إلى أن الفريق يعمل بشكل جيد على تطوير الشق الهجومي".

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فاركو عند 35 نقطة في المركز الثامن.

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