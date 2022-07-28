العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش بعد فوز فريقه على فاركو ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على تحقيق نقاط المباراة الثلاث وتحقيق الفوز على فريق كبير بحجم نادي فاركو في الإسكندرية على ملعبه وصعودنا للمركز الخامس".

وأضاف "النجاح هو تحقيق ما نريد في حدود الإمكانيات التي نمتلكها، وكان علينا أن نبذل مجهود أكبر".

وأوضح "رحيل فيكتور أثر على الفريق وأحمد سمير لا يشارك بسبب الإصابة وهو أمر صعب أيضا".

وتابع "القدرة على الفوز والحفاظ على نتيجة المباراة طوال هذا الوقت أمر جيد ويحسب للاعبي الفريق".

واختتم "فريق فاركو لعب على الكرات العالية ولم تكن هناك خطورة كبيرة باستثناء كرة في نهاية المباراة".

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فاركو عند 35 نقطة في المركز الثامن.