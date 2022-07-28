العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات

الخميس، 28 يوليه 2022 - 22:40

كتب : FilGoal

طارق العشري - طلائع الجيش

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش بعد فوز فريقه على فاركو ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على تحقيق نقاط المباراة الثلاث وتحقيق الفوز على فريق كبير بحجم نادي فاركو في الإسكندرية على ملعبه وصعودنا للمركز الخامس".

وأضاف "النجاح هو تحقيق ما نريد في حدود الإمكانيات التي نمتلكها، وكان علينا أن نبذل مجهود أكبر".

أخبار متعلقة
الفوز الأكبر في الموسم لـ الدراويش.. الإسماعيلي يعود من الجونة بـ 3 نقاط ثمينة بهدف السيسي.. طلائع الجيش يذيق فاركو الخسارة الأولى بعد 3 مباريات هدف الأهلي.. خورفكان الإماراتي يتعاقد مع فابيو أبرو دراما وجنون في الدقائق الأخيرة من الدوري الليبي تؤجل حسم البطل لمباراة فاصلة

وأوضح "رحيل فيكتور أثر على الفريق وأحمد سمير لا يشارك بسبب الإصابة وهو أمر صعب أيضا".

وتابع "القدرة على الفوز والحفاظ على نتيجة المباراة طوال هذا الوقت أمر جيد ويحسب للاعبي الفريق".

واختتم "فريق فاركو لعب على الكرات العالية ولم تكن هناك خطورة كبيرة باستثناء كرة في نهاية المباراة".

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فاركو عند 35 نقطة في المركز الثامن.

اقرأ أيضا:

خاص – مواجهة ودية بين مصر والأرجنتين

خاص – جولة أخيرة بين الأهلي وقطر وبانون

بيان بشأن قناتي الأهلي والزمالك

هازارد: نفتقد السعادة عند تسجيل الأهداف

طارق العشري طلائع الجيش فاركو
نرشح لكم
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة 49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) - (1) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض الفوز الأكبر في الموسم لـ الدراويش.. الإسماعيلي يعود من الجونة بـ 3 نقاط ثمينة بهدف السيسي.. طلائع الجيش يذيق فاركو الخسارة الأولى بعد 3 مباريات وليد العطار: إقامة دوري المدارس خطوة للأمام.. والمتوجون سيشاركون في تصفيات كأس العالم تشكيل فيوتشر - عاطف يقود الهجوم أمام الزمالك.. وعمر كمال على الدكة
أخر الأخبار
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري.. والقنوات الناقلة 14 دقيقة | الكرة المصرية
49% لـ زيزو.. الزمالك يُسقط فيوتشر ويواصل الابتعاد بصدارة الدوري 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - روي رانا يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لتصفيات كأس العالم 34 دقيقة | كرة سلة
مدرب فاركو: خلال 15 مباراة لم نخسر سوى اثنتين.. كل من يواجهنا يعاني 39 دقيقة | الكرة المصرية
العشري: فاركو لم يشكل الكثير من الخطورة.. والنجاح هو تحقيق الأهداف في حدود الإمكانيات 42 دقيقة | الكرة المصرية
كوندي: تشافي أحد أهم أسباب انضمامي إلى برشلونة.. وهذا سر احتفالي 52 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب للشباب.. تونس تقسو على جيبوتي والمغرب يفوز على فلسطين بهدف 58 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب للشباب – مصر تواجه المغرب في ربع النهائي ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 4 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة