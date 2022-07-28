كوندي: تشافي أحد أهم أسباب انضمامي إلى برشلونة.. وهذا سر احتفالي

الخميس، 28 يوليه 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

تحدث الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة الجديد القادم من إشبيلية عن حديثه مع المدرب تشافي هيرنانديز وأسباب انتقاله إلى النادي الكتالوني.

وقال كوندي في تصريحاته لقناة برشلونة: "أنا فخور وممتن لهذه الفرصة. متحمس للغاية لأني في طريقي إلى ناد كبير وفريق كبير".

وأضاف "أتطلع لبدء اللعب مع الفريق والتعرف على زملائي وبذل قصارى جهدي".

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وأوضح "إشبيلية فريق كبير بالتأكيد ولكني أعتقد أن برشلونة هو المستوى التالي في مسيرتي شخصيا وعلى مستوى كرة القدم".

وتابع المدافع الفرنسي "أريد المنافسة على كل الألقاب والفوز بأقصى قدر ممكن ولهذا أنا هنا".

وواصل "لهؤلاء الذين لا يعرفونني أنا أملك الكثير من الطاقة وأملك المهارة للعب الكرة من الخلف ويمكنني أن أكون شرسا في الدفاع أيضا".

وكشف كوندي عما دار بينه وبين المدرب تشافي هيرنانديز قائلا: "تشافي واحد من أهم أسباب وجودي هنا. تحدثت معه عدة مرات، وأسرتني طريقة حديثه. نحن نرى كرة القدم بنفس الشكل، والآن يتوقف الأمر على تقديم أفضل ما لدي مع الفريق".

وأضاف "لدي أهداف بالتأكيد ولكني لا أضع الحدود لنفسي. أريد أن أتطور فرديا وأن أتعلم في ناد كبير مع لاعبين عظماء فازوا بالبطولات من قبل".

وكشف كوندي عن سر طريقة احتفاله قائلا: "سر احتفالي هو حبي لكرة السلة وخصوصا كوبي براينت. أؤدي حركة (بلاك مامبا) تحية له".

وتوفي براينت في يناير 2020 إثر حادث تحطم مروحيته الخاصة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن عمر يناهز 41 عاما.

وأعلن برشلونة رسميا اليوم الخميس ضمه لجول كوندي قادما من صفوف إشبيلية بعد صراع مع تشيلسي على المدافع الفرنسي.

وأوضح برشلونة أنه توصل لاتفاق مبدئي مع إشبيلية لضم اللاعب مرهون باجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقود.

وأصبح كوندي بذلك هو خامس صفقات برشلونة في الانتقالات الصيفية الجارية بعد كل من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

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