هدف الأهلي.. خورفكان الإماراتي يتعاقد مع فابيو أبرو

أعلن نادي خورفكان الإماراتي تعاقده مع المهاجم الأنجولي فابيو أبرو لاعب الباطن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

خورفكان أعلن التعاقد مع أبرو رغم تمسك الباطن باستمرار اللاعب ضمن صفوفه بعد تفعيل بند التمديد في عقد اللاعب.

وشدد خورفكان عبر تويتر على تعاقده مع فابيو أبرو دون الكشف عن مدة عقد المهاجم الأنجولي.

وكان الباطن قد فعل خيار تمديد عقد أبرو مع الفريق لموسم إضافي دون علم اللاعب الذي وقع لنادي خورفكان لاعتقاده بأن عقده قد انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

ورفض الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للنادي الإماراتي لإصرارهم على أن عقده سار مع الباطن وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

هدف الأهلي

وعن رغبة الأهلي في ضم فابيو أبرو، أجاب مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه في وقت سابق- لـFilGoal.com قائلا: "هناك أحاديث من المقربين من الأهلي لضم اللاعب".

واستدرك "لكن فابيو غير مهتم حاليا باللعب في الدوري المصري فكل ما يشغل باله هو حل أزمته مع نادي الباطن".

وأوضح المصدر تفاصيل الأزمة "فابيو انتهى تعاقده مع الباطن وكان هناك بند في التعاقد يسمح له بالتجديد لموسم آخر لكن النادي السعودي لم يفعله وقرر اللاعب الانتقال إلى خورفكان الإماراتي".

وأضاف "لكن بعدما علم الباطن رحيل اللاعب استغل البند في التعاقد وجدده تلقائيا".

وأكمل "الباطن أخطر فابيو بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال عدم الالتزام بالتعاقد خاصة بعد توقيعه لخورفكان".

وأتم المصدر "اللاعب ينتظر حاليا تحديد موقفه قبل بداية الموسم الجديد حتى لا يتعرض للإيقاف".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الباطن في عام 2020 قادما من موريرنسي البرتغالي مقابل مليونين و500 ألف يورو.