دراما وجنون في الدقائق الأخيرة من الدوري الليبي تؤجل حسم البطل لمباراة فاصلة

شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الليبي لتحديد هوية بطل الموسم إثارة كبرى بعدما ظل اللقب حائرا بين أهلي طرابلس والاتحاد.

فماذا حدث؟

كان أهلي طرابلس يواجه الأولمبي، فيما يلتقي الاتحاد مع النصر.

قبل المباراة كان كل منهما في رصيده ثماني نقاط في مجموعة تحديد بطل الدوري والتي تقام بمشاركة ستة فرق تأهلوا لتلك المرحلة.

لكن الأهلي كان يتفوق على الاتحاد بفارق الأهداف المسجلة في ظل تساويهما في فارق الأهداف بواقع +3 لكليهما.

وحدث ذلك بعد تعادل الفريقين كذلك في المواجهة المباشرة بينهما سلبيا بدون أهداف.

وفي القيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول في لقاء الأهلي والأولمبي سجل أحمد التربي هدف التقدم للأول.

وكاد الأهلي يسجل هدفا ثانيا يؤمن به لقب الدوري لكن محمد الفقيه أهدر ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

في الناحية الأخرى تقدم الاتحاد بهدف مراد مغني في الدقيقة 79.

ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك عماد اللواتي التعادل للنصر.

نتيجة كانت تعني أن الأهلي سيتوج باللقب بالفعل.

لكن حدث ما لم يكن متوقعا وسجل يوسف كارة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخطف الانتصار القاتل لفريقه.

وبعد نهاية المباراتين أصبح في رصيد كل فريق 11 نقطة وسجل كل منهما ستة أهداف واستقبلا اثنين.

وستقام المباراة الفاصلة بينهما يوم 30 يوليو الجاري.

ويعد الاتحاد هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 17 مرة مقابل 12 بطولة لأهلي طرابلس.

ويأمل الاتحاد في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، أما الأهلي فحال التتويج به فستكون المرة الأولى له منذ عام 2016.

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شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الليبي لتحديد هوية بطل الموسم إثارة كبرى بعدما ظل اللقب حائرا بين أهلي طرابلس والاتحاد.

فماذا حدث؟

كان أهلي طرابلس يواجه الأولمبي، فيما يلتقي الاتحاد مع النصر.

قبل المباراة كان كل منهما في رصيده ثماني نقاط في مجموعة تحديد بطل الدوري والتي تقام بمشاركة ستة فرق تأهلوا لتلك المرحلة.

لكن الأهلي كان يتفوق على الاتحاد بفارق الأهداف المسجلة في ظل تساويهما في فارق الأهداف بواقع +3 لكليهما.

وحدث ذلك بعد تعادل الفريقين كذلك في المواجهة المباشرة بينهما سلبيا بدون أهداف.

وفي القيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول في لقاء الأهلي والأولمبي سجل أحمد التربي هدف التقدم للأول.

وكاد الأهلي يسجل هدفا ثانيا يؤمن به لقب الدوري لكن محمد الفقيه أهدر ركلة جزاء حصل عليها فريقه.

في الناحية الأخرى تقدم الاتحاد بهدف مراد مغني في الدقيقة 79.

ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك عماد اللواتي التعادل للنصر.

نتيجة كانت تعني أن الأهلي سيتوج باللقب بالفعل.

لكن حدث ما لم يكن متوقعا وسجل يوسف كارة الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليخطف الانتصار القاتل لفريقه.

وبعد نهاية المباراتين أصبح في رصيد كل فريق 11 نقطة وسجل كل منهما ستة أهداف واستقبلا اثنين.

وستقام المباراة الفاصلة بينهما يوم 30 يوليو الجاري.

ويعد الاتحاد هو أكثر المتوجين باللقب بواقع 17 مرة مقابل 12 بطولة لأهلي طرابلس.

ويأمل الاتحاد في الفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، أما الأهلي فحال التتويج به فستكون المرة الأولى له منذ عام 2016.

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