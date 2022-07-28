وليد العطار: إقامة دوري المدارس خطوة للأمام.. والمتوجون سيشاركون في تصفيات كأس العالم

الخميس، 28 يوليه 2022 - 20:26

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة دوري المدارس بنين و بنات التي اختتمت اليوم الخميس تٌقام لأول مرة في مصر تحت رعاية اتحاد الكرة ووزارتي الرياضة والتربية والتعليم.

وأضاف "الفرق التي فازت ببطولة دوري المدارس ستخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة لكأس العالم للمدارس".

وواصل "إقامة البطولة في مصر لأول مرة هو نجاح كبير لوزارتي الرياضة والتربية والتعليم مع اتحاد الكرة المصري ضمن خطط نشر اللعبة"

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وأقيمت بطولة دوري المدارس على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على حضور المباراة النهائية اليوم لتسليم الكؤوس والميداليات للفرق التي توجت باللقب.

يذكرفريق مدرسة ماجدة الصيرفي الاعدادية التابعة لمحافظة البحيرة حقق الفوز على نظيره فريق مدرسة سوادة الإعدادية المشتركة التابع لمحافظة الشرقية، ليتوج بلقب دوري المدارس بنات.

كما حقق فريق سوادة الإعدادية المشتركة لقب الدوري بنين، على حساب نظيره فريق مدرسة النوبارية للتعليم الأساسي والتابعة لمحافظة البحيرة.

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