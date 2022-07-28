تشكيل فيوتشر - عاطف يقود الهجوم أمام الزمالك.. وعمر كمال على الدكة

يقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر أمام الزمالك في لقاء الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي فيوتشر والزمالك على ملعب الأهلي we السلام في التاسعة مساءً بقمة مباريات الجولة.

ويتواجد خلف عاطف الثلاثي: أحمد رفعت ومحمد فاروق والتونسي أيمن الصفاقسي.

كما يتواجد عمر كمال عبد الواحد على دكة البدلاء، فيما يغيب محمد رضا "بوبو" بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – سعد سمير – محمود شعبان

الوسط: كريم نيدفيد – غنام محمد

أمامهما: أحمد رفعت – محمد فاروق – أيمن الصفاقسي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على الدكة: محمود أحمد – مروان محسن – طارق طه – أشرف مجدي – مصطفى البدري – محمد طارق – عمر كمال عبد الواجد – عبد أشرف – عربي بدر.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة من نفس العدد من المباريات.

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