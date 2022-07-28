تشكيل الزمالك - عاشور وروقا يقودان وسط الزمالك.. وشيكابالا على الدكة أمام فيوتشر

عاد إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" لقيادة وسط الزمالك أمام فيوتشر في لقاء الفريقين بالجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك وفيوتشر في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

إمام عاشور غاب المباراة الماضية بسبب الإيقاف فيما تواجد روقا على مقاعد البدلاء.

وجلس محمود عبد الرازق "شيكابالا" على دكة البدلاء بعدما شارك أساسيا في اللقاء الأخير ضد سموحة.

ويعوض شيكابالا اللاعب الشاب سيد عبد الله نيمار.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد

الوسط: أحمد فتوح – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – حمزة المثلوثي

الهجوم: سيد عبد الله "نيمار" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

وعلى دكة البدلاء تواجد: محمد نديم – محمود علاء – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – شيكابالا – أيمن حفني

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة من نفس العدد من المباريات.

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