"خبرة في الدفاع والطريق إلى الهجوم".. فياريال يتعاقد مع كيكو فيمينيا

الخميس، 28 يوليه 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

كيكو فيمينيا

"خبرة في الدفاع والطريق إلى الهجوم" هكذا كشف فياريال عن تعاقده مع كيكو فيمينيا قادما من صفوف واتفورد.

وعاد فيمينيا لمنافسات الدوري الإسباني بعد 5 سنوات بقميص واتفورد الإنجليزي.

وأعلن فياريال عن استكمال إجراءات التعاقد مع كيكو فيمينيا لمدة 3 سنوات مقبلة على أن يصل غدا الجمعة إلى إسبانيا.

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صاحب الـ31 عاما لعب بقميص واتفورد 151 مباراة وسجل هدفين وصنع 12 هدفا منذ انضمامه في صيف 2017 قادما من ألافيس الإسباني.

وشارك فيمينيا خلال الموسم المنصرم مع واتفورد في 28 مباراة وصنع 5 أهداف بجميع المسابقات.

خبرة الدوري الإسباني

ويملك لاعب فياريال الجديد خبرة اللعب في الدوري الإسباني مع أندية الأفيس وألكوركون وإيركوليس.

وخاض فيمينيا مع ألافيس 77 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 ولعب مثلهم مع إيركوليس وسجل 4 اهداف وصنع 7 آخرين.

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