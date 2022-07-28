"خبرة في الدفاع والطريق إلى الهجوم".. فياريال يتعاقد مع كيكو فيمينيا

"خبرة في الدفاع والطريق إلى الهجوم" هكذا كشف فياريال عن تعاقده مع كيكو فيمينيا قادما من صفوف واتفورد.

وعاد فيمينيا لمنافسات الدوري الإسباني بعد 5 سنوات بقميص واتفورد الإنجليزي.

وأعلن فياريال عن استكمال إجراءات التعاقد مع كيكو فيمينيا لمدة 3 سنوات مقبلة على أن يصل غدا الجمعة إلى إسبانيا.

صاحب الـ31 عاما لعب بقميص واتفورد 151 مباراة وسجل هدفين وصنع 12 هدفا منذ انضمامه في صيف 2017 قادما من ألافيس الإسباني.

وشارك فيمينيا خلال الموسم المنصرم مع واتفورد في 28 مباراة وصنع 5 أهداف بجميع المسابقات.

¡𝐊𝐢𝐤𝐨 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢́𝐚 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 💛! ¡Bienvenido, Kiko! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 28, 2022

خبرة الدوري الإسباني

ويملك لاعب فياريال الجديد خبرة اللعب في الدوري الإسباني مع أندية الأفيس وألكوركون وإيركوليس.

وخاض فيمينيا مع ألافيس 77 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 ولعب مثلهم مع إيركوليس وسجل 4 اهداف وصنع 7 آخرين.

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