لاعب سواريش السابق.. فالنسيا يستعير صامويل لينو من أتلتيكو مدريد بعد أيام من ضمه

أعلن فالنسيا الإسباني الحصول على خدمات البرازيلي صامويل لينو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من أتليتكو مدريد.

أتليتكو مدريد قد أعلن 8 يوليو الجاري تعاقده مع صامويل لينو لمدة 5 سنوات قادما من صفوف جيل فيسنتي البرتغالي.

وكشف فالنسيا في بان رسمي عن توصله إلى اتفاق مع أتليتكو مدريد بشأن الحصول على خدمات لينو على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2023.

وسبق لصامويل لينو التدرب تحت قيادة ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي الحالي.

ولعب لينو 99 مباراة بقميص جيل فيسنتي، حيث سجل 26 هدفا وصنع 5.

وينشط لينو كجناح أيسر بصفة أساسية، ولكنه يمكنه اللعب على الطرفين.

يذكر أن فالنسيا اختتم منافسات الموسم المنصرم في الدوري الإسباني في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

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