بعد تراجع سيتين.. فيسنتي مورينو مدربا لـ الشباب السعودي
الخميس، 28 يوليه 2022 - 17:55
كتب : محمود حمدي
أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو لتولي تدريب الفريق بالموسم المقبل.
ويتولى مورينو تدريب الشباب خلفا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا الذي اتجه لتجربة جديدة مع الرائد.
وأعلن الشباب عبر حسابه الرسمي التعاقد مع فيسنتي مورينو وطاقمه المعاون دون تحديد مدة العقد.
أهلاً بالسيد "فيسينتي مورينو" 🧠🇪🇸#مورينيو_مدربًا_للشباب pic.twitter.com/iHNapfPWhj— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 28, 2022
تعاقد الشباب مع مورينو جاء بعد التراجع عن الاتفاق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق الذي اشترط تحمل إدارة النادي للضرائب التي تُفرض عليه في بلاده، وهذا ما رفضه النادي السعودي وفقا لصحيفة "الرياضية".
كما أوضحت الصحيفة ذاتها أن الشباب تراجع أيضا عن الاتفاق خافيير كاييخا مدرب فياريال السابق بسبب خلافات حول الطاقم المساعد.
فيسنتي مورينو سبق له العمل مع أندية إسبانيول وريال مايوركا وخيمناستيكا وخيريز.
وقاد صاحب الـ47 نادي إسبانيول في 85 مباراة فاز في 39 مباراة وتعادل 20 وخسر 26 آخرين.
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