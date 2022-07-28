بعد تراجع سيتين.. فيسنتي مورينو مدربا لـ الشباب السعودي

أتم نادي الشباب السعودي إجراءات التعاقد مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو لتولي تدريب الفريق بالموسم المقبل.

ويتولى مورينو تدريب الشباب خلفا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا الذي اتجه لتجربة جديدة مع الرائد.

وأعلن الشباب عبر حسابه الرسمي التعاقد مع فيسنتي مورينو وطاقمه المعاون دون تحديد مدة العقد.

تعاقد الشباب مع مورينو جاء بعد التراجع عن الاتفاق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق الذي اشترط تحمل إدارة النادي للضرائب التي تُفرض عليه في بلاده، وهذا ما رفضه النادي السعودي وفقا لصحيفة "الرياضية".

كما أوضحت الصحيفة ذاتها أن الشباب تراجع أيضا عن الاتفاق خافيير كاييخا مدرب فياريال السابق بسبب خلافات حول الطاقم المساعد.

فيسنتي مورينو سبق له العمل مع أندية إسبانيول وريال مايوركا وخيمناستيكا وخيريز.

وقاد صاحب الـ47 نادي إسبانيول في 85 مباراة فاز في 39 مباراة وتعادل 20 وخسر 26 آخرين.

اقرأ أيضا:

جمال عبد الحميد: ما مر به الزمالك كان كفيلا بهبوطه

لاعب الأهلي على أعتاب الدوري القطري

تفاصيل التسوية بين الزمالك والنقاز

رسالة من النقاز لجمهور الزمالك

انتقادات لاذعة من كلوب لمدافعي لي