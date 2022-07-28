التشكيل - أرنو يقود الجونة.. وثنائي هجومي لـ الإسماعيلي

الخميس، 28 يوليه 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

الجونة - طلائع الجيش

يقود الملاجاشي أرنو هجوم الجونة أمام الإسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري في المباراة المقامة على ملعب خالد بشارة.

بينما يبدأ الثنائي: عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي في هجوم الإسماعيلي.

تشكيل الجونة:

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حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو سعداوي – محمد نجيب – محمد الجزار – محمد عبد الجواد

الوسط: سيف العجوز – نور السيد – محمد رزق

الهجوم: محمود الشبراوي – أرنو – إسلام محارب

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عصام صبحي

الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – أحمد مصطفى

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

ويتساوى الفريقان في النقاط برصيد 26 نقطة ويتفوق الجونة بفارق الأهداف عن الدراويش.

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