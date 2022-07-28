التشكيل - شيكا يحرس مرمى فاركو.. ورجب عمران يقود هجوم طلائع الجيش

يحرس محمد سعيد "شيكا" مرمى فاركو في مواجهة طلائع الجيش في الجولة 27 من الدوري المصري والمقامة على استاد الإسكندرية.

ويعوض شيكا غياب محمد صبحي الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية أمام إنبي.

في المقابل يقود رجب عمران هجوم طلائع الجيش، ويحرس محمد بسام القائد عرين الفريق.

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: أحمد عبد العزيز "مودي" – بلال جمال – رامي صبري

الوسط: جيفرسون إينكادا – كينجسلي سوكاري – أحمد البحراوي – جابر كامل

الهجوم: شكري نجيب – علي بهيج – أحمد شريف

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: حسن مجدي – علي الفيل – محمد أنور – محمد ناصف

الوسط: محمد جابر – عمرو السيسي – مهند لاشين

الهجوم: علي الزاهدي – رجب عمران – ميدو جابر

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 38 نقطة.

بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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