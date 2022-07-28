خبر في الجول – حسام حسن يمنح مرعي فرصة جديدة.. وتحذير للاعبي المصري

الخميس، 28 يوليه 2022 - 16:42

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن - المصري أمام مصر للمقاصة

وافق حسام حسن مدرب النادي المصري على منح فرصة جديدة لـ عمرو مرعي مهاجم الفري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمرو مرعي عاد لمعسكر المصري بعدما اعتذر لحسام حسن وطلب فرصة جديدة، الأمر الذي تقبله العميد وقرر إعادة اللاعب للمعسكر.

من جهة أخرى، وجه حسام حسن تحذيرا قويا للاعبين، وتوعدهم بعقوبات رادعة في حالة استمرار النتائج السلبية خلال الفترة المقبلة.

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المصري خسر يوم الثلاثاء الماضي أمام إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

خسارة هي الأولى للفريق البورسعيدي منذ تولي حسام حسن مسؤولية تدريب الفريق خلفا لـ معين الشعباني.

وقاد حسام حسن المصري حتى الآن بالولاية الرابعة في 8 مباريات بين الدوري والكأس. فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة.

ويستعد المصري لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ11 بالدوري برصيد 31 نقطة.

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