الشحات يخضع لجراحة ناجحة في الغضروف الداخلي للركبة

خضع حسين الشحات لاعب الأهلي لعملية جراحية ناجحة في الركبة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق والمرافق لـ الشحات في رحلته العلاجية، أن العملية تمت بنجاح.

وخضع الشحات للعملية على يد كوستاس "أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة" وفقًا لـ أبو عبلة.

وأجرى الشحات الجراحة في الغضروف الداخلي للركبة في مستشفى أسباير.

وأصيب الشحات بقطع كامل في غضروف الركبة مطلع الشهر الجاري، لينتهي موسمه مع الأهلي.

وخاض الشحات الموسم الجاري 34 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.

وإجمالا منذ انتقاله لصفوف الأهلي خاض 140 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 30.

وحقق الشحات (30 عاما) 8 ألقاب منذ انتقاله للأهلي في يناير 2019.

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