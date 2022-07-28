الرياضية السعودية: طليقة إيجالو تحرمه من السفر مع الهلال لمعسكر إنجلترا

يغيب النيجيري أوديون إيجالو عن معسكر فريقه الهلال في مدينة بيرمنجهام الإنجليزية، بسبب مشاكل قضائية.

أوديون إيجالو النادي : الهلال الهلال

وأعلن الهلال عن قائمة الفريق الذي يخوض المعسكر الإعدادي في إنجلترا دون اسم إيجالو، وتم تبرير الغياب بظروف عائلية.

لكن صحيفة "الرياضية" السعودية ذكرت أن طليقة إيجالو تسببت بشكل غير مباشر في غياب النيجيري عن المعسكر.

ورفعت السيدة الإيطالية دعوى قضائية ضد إيجالو تطالبه فيها بنصف ثروته بعد الطلاق منه.

ويخشى إيجالو، وفقًا للصحيفة السعودية، السفر إلى إنجلترا وعدم قدرته على مغادرتها بعد ذلك، ولذلك فضّل عدم مرافقة الهلال في فترة الإعداد.

إيجالو (33 عامًا) لعب سابقًا في الدوري الإنجليزي بصفوف واتفورد ومانشستر يونايتد.

وانضم إيجالو إلى الهلال مطلع العام الجاري قادمًا من جاره الشباب.

وساهم إيجالو بشكلٍ صريح في تتويج الهلال بالدوري السعودي بتسجيله 12 هدفًا في 13 مباراة خاضها.

ويمتلك إيجالو 37 مباراة دولية مع نيجيريا سجل خلالها 16 هدفًا.

ويخوض الهلال مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني في إنجلترا خلال فترة الإعداد.

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