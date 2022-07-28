جريدة سعودية: اتحاد جدة اقترب من ضم أشرف بنشرقي

أفادت جريدة المدينة السعودية أن نادي اتحاد جدة اقترب من ضم أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك الذي انفصل عن القلعة البيضاء.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الاتحاد الزمالك

وأعلن بنشرقي نهاية مشواره مع الزمالك عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن "مسؤولو نادي اتحاد جدة اقتربوا من إتمام التعاقد مع بنشرقي في صفقة انتقال حر".

ويحاول مسؤولو الاتحاد حسم الصفقة بعد أن طالب البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق بضرورة التعاقد مع جناح، حسب التقرير.

قبل أيام، كشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها دراسة إدارة اتحاد جدة بالتنسيق مع نونو سانتو المدير الفني عددا من الملفات للاعبين أجانب في مركز الوسط.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة يفاضل بين أشرف بنشرقي والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتيك الاسكتلندي.

وكان جواو فيليبي - 22 عاما - قد لعب في صفوف بنفيكا وانتقل إلى بلد الوليد معارا ثم سيلتك قبل أن يضمه النادي الأسكتلندي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وأعلن اتحاد جدة يوم الأحد الماضي ضم المصري طارق حامد ليصبح ثاني لاعبي المنتخب المصري المنضمين إلى اتحاد جدة بعد أحمد حجازي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

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