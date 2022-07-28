بطل الأمم والدوري الأوروبي.. بيتزي من بنفيكا إلى الوحدة الإماراتي

بعد مسيرة رائعة على مدار 9 سنوات رفقة بنفيكا، انتقل كريستيان بيتزي إلى نادي الوحدة الإماراتي رسميا.

وأعلن الوحدة ضم كريستيان بيتزي قادما من بنفيكا، وبعقد لمدة موسمين مقبلين.

وسيكون بيتزي هو الأجنبي الخامس في صفوف الوحدة بجانب جوبسون ماراكاس المدافع البرازيلي القادم من باسوش فيريرا البرتغالي في الموسم الماضي، وأدريان سيلفا لاعب وسط سامبدوريا وليستر سيتي وسبورتنج لشبونة السابق، وفابيو مارتينز جناح سبورتنج براجا السابق، وجواو بيدرو المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما.

بيتزي بدأ مسيرته في سبورتنج براجا، قبل أن ينضم إلى أتليتكو مدريد عام 2012، ومنه إلى بنفيكا في 2013، حيث خرج معارا إلى إسبانيول لمدة موسم ثم عاد ليبدأ مسيرة رائعة مع النسور، قبل أن يخرج معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى إسطنبول باشاك شاهير.

وتوج بيتزي مع بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي 4 مرات، بجانب الفوز بكأس البرتغال مرة، وكأس الرابطة البرتغالية مرتين، كأس السوبر البرتغالي ثلاث مرات.

صاحب الـ32 عاما كان قد توج أيضا رفقة أتليتكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي موسم 2011/2012.

ويملك بيتزي 17 مباراة دولية رفقة منتخب البرتغال، سجل فيهم ثلاثة أهداف. وتوج معهم ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، بجانب المشاركة في كأس القارات 2017.

I SEE YOU LOOKING AT MY PIC 👀?#WHDFC pic.twitter.com/RzTfho8TZd — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) July 28, 2022

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