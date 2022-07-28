مواعيد مباريات الخميس 28 يوليو 2022 – الزمالك يصطدم بـ فيوتشر.. ومعركة بقاء

يشهد اليوم الخميس 28 يوليو 2022 مواجهات مصيرية في الدوري المصري الممتاز.

FilGoal.com كعادته، يقدّم إليكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في قمة الجولة، يحل الزمالك ضيفًا على فيوتشر في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1 ويعلّق عليها حاتم بطيشة.

كما يلتقي الجونة بضيفه الإسماعيلي في صراع البقاء بتمام السادسة والنصف مساءً عبر أون تايم سبورتس 2، بتعليق أمير محروس.

وفي نفس التوقيت، في السادسة والنصف مساءً، يلعب فاركو أمام طلائع الجيش بتعليق بلال علام، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 3.

كأس العرب للشباب

وفي ختام الدور الأول لكأس العرب تحت 20 عامًا، تلعب جيبوتي أمام تونس في الرابعة عصرًا، مباراة تُنقل عبر السعودية الرياضية 2.

فيما تلعب فلسطين أمام المغرب في الثامنة مساءً، مباراة تُبَث أيضًا عبر السعودية الرياضية 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

وتستمر منافسات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بإقامة 46 مباراة دفعة واحدة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً وتنتهي في الحادية عشر مساءً.

ومن بين الفرق المتنافسة في هذا الدور إسطنبول باشاكشهير التركي، وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، وألكمار الهولندي، ويونج بويز السويسري، وباوك سالونيكا اليوناني، ومولده النرويجي.

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