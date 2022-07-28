مرتضى منصور: سألت مرعي عن لاعب السلة المنتقل للأهلي وقال إنه لا يحتاجه

الخميس، 28 يوليه 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

والتر هودج - كرة سلة

صرّح مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تشاور مع أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة بشأن صفقات النادي.

وقال مرتضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب: "لاعب السلة المنتقل إلى الأهلي لم ينضم من الزمالك مباشرةً".

وأضاف: "كان في بلده في أمريكا اللاتينية".

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وكشف: "سألت أحمد مرعي إن كان يحتاج هذا اللاعب، فقال لي: آسف، لدي لاعبين اثنين في نفس مركزه".

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم والتر هودج لاعب الزمالك السابق.

وعلم FilGoal.com أن التعاقد مع هودج لمدة موسم واحد.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

وحصد هودج لقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا والدوري المصري بذلك الموسم.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وينهي هودج مشواره مع فريقه البورتريكي في أغسطس قبل الانضمام للأهلي.

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