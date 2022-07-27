أمم أوروبا للسيدات - معادلة رقم بلاتيني ونحو اللقب التاسع.. ألمانيا إلى النهائي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

سيدات ألمانيا - اليورو

تأهل منتخب ألمانيا للسيدات إلى نهائي أمم أوروبا "يورو" للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف.

وسجلت ألكساندرا بوب هدفا ألمانيا فيما أحرزت ميرلي فروهمس حارسة مرمى ألمانيا هدفا عكسيا لـ فرنسا.

هدف بوب الافتتاحي كان الـ 100 لسيدات ألمانيا في البطولة، كأكثر منتخب يسجل أهدافا في تاريخ اليورو.

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وبهذا الهدف، تشارك ألكساندرا بوب عدد أهدف بيث ميد مهاجمة إنجلترا في صدارة هدافي المسابقة بـ 6 أهداف لكل منهما.

كما عادلت بوب الرقم القياسي لـ ميشيل بلاتيني لاعب منتخب فرنسا السابق في يورو 1984، بالتسجيل في 5 مباريات متتالية.

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ملخص الأهداف

افتتحت ألكسندرا بوب التسجيل عند الدقيقة 40 بعد عرضية متقنة من سيفينيا هوث. تستغلها بوب وتسجلها في الشباك.

وتعادل منتخب فرنسا بعد 4 دقائق فقط بعد خطأ من ميرلي فروهمس لتضع الكرة في شباكها.

واقتنصت بوب هدف الفوز عند الدقيقة 67 بعد عرضية من لينا ماجيل. لتسددها بوب برأسية قوية على يمين حارسة مرمى فرنسا.

وتستعد سيدات ألمانيا لمواجهة نظيراتهن إنجلترا في نهائي مكرر من يورو 2009 حين توجن باللقب السابع.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع إنجلترا الأحد المقبل في نهائي البطولة على ملعب "ويمبيلي".

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