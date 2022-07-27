تصفيات أبطال أوروبا - في غياب كوكا مجددا.. سقوط هائل لـ أولمبياكوس أمام ماكابي حيفا

ودّع أولمبياكوس اليوناني منافسات تصفيات دوري أبطال أوروبا، بسقوطه برباعية دون رد على ملعبه أمام ماكابي حيفا.

أحمد حسن كوكا النادي : كونيا سبور أولمبياكوس

المباراة التي أقيمت في ملعب كارايسكاكيس، غاب عنها المصري أحمد حسن "كوكا".

وتكرر غياب كوكا بعد أن ابتعد عن مباراة الذهاب التي أقيمت في فلسطين المحتلة.

وسيطر التعادل 1-1 على نتيجة الذهاب، قبل أن يسقط أولمبياكوس بشكل مروع في ملعبه برباعية.

وتحوّل أولمبياكوس إلى تصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ولعب كوكا معارًا لـ كونيا سبور التركي الموسم الماضي، قبل أن يعود لـ أولمبياكوس.

وارتبط اسم كوكا بـ أهلي جدة السعودي وفقًا لتقارير صحفية.

وينطلق الدوري اليوناني يوم 20 أغسطس المقبل، ويلتقي أولمبياكوس في الجولة الأولى بـ جيانينا.

ويخوض أولمبياكوس ذهاب وإياب الدور المؤهل الثالث للدوري الأوروبي يومي 4 و11 أغسطس المقبل.

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