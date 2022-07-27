تليجراف: إيفرتون يقترب من حسم صفقته الثالثة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يقترب إيفرتون من ضم دوايت ماكنيل لاعب بيرنلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "تليجراف" فإن إيفرتون جدد رغبته في التعاقد مع ماكنيل الذي بعدما كان هدفا له الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة ومن المقرر أن يتم إتمام التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.

ماكنيل (22 عاما) يعتبر من أبناء بيرنلي حيث تدرج في صفوف النادي حتى وصل إلى الفريق الأول صيف 2018.

Dwight McNeil working hard to adapt to Burnley's pressing needs | The Independent

ويجبد ماكنيل اللعب في مركزين مهاجم وجناح أيسر، وخلال 148 مباراة خاضها بقميص الفريق سجل 7 أهداف وصنع 17 آخرين.

وفي حال إتمام الصفقة، ستكون هذه الصفقة الثالثة لإيفرتون هذا الصيف بعد روبن فيناجري من سبورتينج لشبونة وجيمس تاركوفسكي من بيرنلي.

وأنهى إيفرتون موسمه الموسم الماضي في المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

ويواجه إيفرتون نظيره تشيلسي في أولى مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 6 أغسطس المقبل.

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