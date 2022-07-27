هاني سعيد: الإجهاد تسبب في تأخر الفوز على البنك الأهلي.. وهدفنا الفوز بالدوري

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 21:09

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - مصر للمقاصة

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن الفوز تأخر على البنك الأهلي بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق في ظل توالي المباريات وخوض لقاء كل ثلاثة أيام.

وفاز بيراميدز اليوم الأربعاء على البنك الأهلي في ملعب الدفاع الجوي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

وتحدث هاني سعيد عقب المباراة قائلا: "أنا سعيد للفوز وحصد ثلاث نقاط هامة في مشوارنا بالدوري".

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وواصل "في مثل تلك المباريات يتعامل كل اللاعبين مع الأمور البدنية بالشكل المطلوب والكل يعمل على قلب رجل واحد لمواصلة المنافسة على الدوري رغم الإجهاد".

وتابع "هدفنا مواصلة الانتصارات والاستمرار في المنافسة بقوة وكلنا على قلب رجل واحد لتحقيق الإنجاز".

وأتم هاني سعيد حديثه قائلا: "أمر رائع للكرة المصرية أن يكون الصراع على اللقب بين ثلاثة فرق حتى اللحظة الأخيرة والآن كل تركيزنا منصب على لقاء الزمالك".

ووصل رصيد بيراميدز إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ51 نقطة ولكنه خاض ثلاث مباريات أقل من بيراميدز.

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