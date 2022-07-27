الفوز يغيب للمباراة الرابعة على التوالي.. سموحة يكتفي بالتعادل أمام المقاولون

تعادل سموحة أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفٍ لكل طرف في استاد الإسكندرية، بالجولة 27 للدوري المصري.

فاروقا نور الدين تقدّم للمقاولون العرب، لكن صديق كالابا عاد سريعًا وأدرك التعادل لـ سموحة.

ورفع سموحة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن فيوتشر الرابع الذي خاض مباراة أقل.

في المقابل رفع المقاولون العرب رصيده إلى 24 نقطة في المركز 16، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب أقرب مراكز البقاء.

وأكمل المقاولون سلسلة 6 مباريات متتالية دون فوز أمام سموحة، إذ يرجع آخر انتصار له على الفريق السكندري إلى فبراير 2019.

ولم يخسر عبد الحميد بسيوني أمام المقاولون إلا مرة وحيدة من أصل 9 مواجهات.

فيما لم يفز محمد عودة على سموحة إلا مرة وحيدة من أصل 8 مباريات.

ولم يفز سموحة للمباراة الرابعة على التوالي، إذ يرجع انتصاره الأخيرة على الأهلي.

باسم علي جناح

دفع محمد عودة بالمخضرم باسم علي في مركز الجناح الأيمن، مع الاعتماد على الكولومبي لويس إدوارد هنيستروزا على اليسار، والموريتاني مامادو نياس في العمق.

في المقابل عاد الهاني سليمان لحراسة مرمى سموحة بعد تعافيه من الإصابة.

شاهين يتألق

بدأ سموحة المباراة بقوة وهدد بواسطة شريف رضا في الدقيقة 5 بتسديدة بعيدة المدى، لكن حسن شاهين أبعد ببراعة.

سموحة واصل هجماته وأهدر في الدقيقة 6 بواسطة كالابا الذي فشل في استغلال ركلة ركنية.

أخطر هجمات الشوط الأول لـ سموحة جاءت في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة نفذها محمد شكري وارتدت من العارضة.

جنون الـ 3 دقائق

عكس مجريات اللعب، تقدّم المقاولون بهدف أول بواسطة فاروقا بعد أن هيأ له نياس الكرة ببراعة على خلفية ركلة ركنية نفذها لويس إدوارد في الدقيقة 33.

تقدم المقاولون لم يدم أكثر من 3 دقائق، عندما أدرك صديق كالابا التعادل بتسديدة أرضية جميلة من خارج منطقة الجزاء.

كالابا كاد أن يضيف الثاني سريعا في الدقيقة 42 بعد خروج خاطئ من حسن شاهين، لكن رأسيته علت العارضة.

في نهاية الشوط الأول تعرض الكولومبي لويس إدوارد للإصابة بعد تدخُل قوي، وتحامل وأكمل الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني غادر لويس إدوارد متأثرا بإصابته، وعوضه كابوريا.

بعدها أقحم عودة ورقته الرابحة أحمد علي بدلا من نياس، ليرد عبد الحميد بسيوني بإقحام إليا سيلا بدلا من مصطفى الخواجة.

المقاولون حاول التهديد وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 62، ليرد سموحة بواسطة شريف رضا في الدقيقة 66 بعد مراوغة مميزة.

الضربة القاضية الضائعة

المقاولون كاد أن يخطف المباراة في الوقت بدل الضائع بواسطة عبد الرحمن جبنة بعد تمريرة أحمد علي، لكن البديل أهدر بغرابة أمام تألق الهاني سليمان.

ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

اقرأ أيضا

"سأقدم أي شيء لأجل برشلونة"

مواعيد مباريات المحترفين المصريين هذا الأسبوع

النصر يحاول ضم صانع ألعاب الدوري الفرنسي

مدافع جديد على رادار تشيلسي