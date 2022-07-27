تشكيل الأهلي - فخري أساسي لأول مرة.. وربيعة في وسط الملعب أمام المقاصة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 19:54

كتب : حسام نور الدين

محمد فخري مع الأهلي أمام المقاولون العرب

أجرى ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي العديد من التبديلات في تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة مصر للمقاصة.

ويلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ27 من الدوري المصري التي تقام بملعب الكلية الحربية.

ودفع سواريش بـ محمود وحيد في التشكيل الأساسي بدلا من علي معلول.

أخبار متعلقة
قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري فحوصات طبية لـ الشحات بعد وصوله إلى الدوحة

كذلك يشارك رامي ربيعة في وسط الملعب بجوار أليو ديانج، ويظهر محمد فخري أساسي مع الأهلي لأول مرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج – رامي ربيعة – محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – محمد فخري

الهجوم: حسام حسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي مصر للمقاصة في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

اقرأ أيضا

"سأقدم أي شيء لأجل برشلونة"

مواعيد مباريات المحترفين المصريين هذا الأسبوع

النصر يحاول ضم صانع ألعاب الدوري الفرنسي

مدافع جديد على رادار تشيلسي

الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي مباشر في الدوري - مصر للمقاصة ضد الأهلي تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وغياب يوسف أسامة نبيه عبد المجيد وسيف جعفر أمام فيوتشر قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري فحوصات طبية لـ الشحات بعد وصوله إلى الدوحة بيان من كامل أبو علي عن مشروع الحلم وسبب ترشحه لرئاسة المصري انتهى الدوري المصري - سموحة (1) (1) المقاولون العرب.. تعادل مخيب للفريقين
أخر الأخبار
صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة ضد الأهلي 5 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - فخري أساسي لأول مرة.. وربيعة في وسط الملعب أمام المقاصة 37 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وغياب يوسف أسامة نبيه عبد المجيد وسيف جعفر أمام فيوتشر 42 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العرب للشباب - مصر (0) - (0) الصومال.. فرصة خطيرة 45 دقيقة | الوطن العربي
الثاني.. إيفرتون يتعاقد مع روبن فيناجري ساعة | ميركاتو
يويفا يقرر تجربة وقوف الجماهير في المدرجات ببطولاته الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر