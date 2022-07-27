تشكيل الأهلي - فخري أساسي لأول مرة.. وربيعة في وسط الملعب أمام المقاصة

أجرى ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي العديد من التبديلات في تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة مصر للمقاصة.

ويلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة الـ27 من الدوري المصري التي تقام بملعب الكلية الحربية.

ودفع سواريش بـ محمود وحيد في التشكيل الأساسي بدلا من علي معلول.

كذلك يشارك رامي ربيعة في وسط الملعب بجوار أليو ديانج، ويظهر محمد فخري أساسي مع الأهلي لأول مرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج – رامي ربيعة – محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – محمد فخري

الهجوم: حسام حسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يأتي مصر للمقاصة في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

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