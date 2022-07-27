فحوصات طبية لـ الشحات بعد وصوله إلى الدوحة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 18:23

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - حسين الشحات

خضع حسين الشحات لاعب الأهلي لفحوصات طبية عقب وصوله إلى الدوحة عاصمة قطر لتلقي العلاج.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

ويجري حسين الشحات جراحة غضروف الركبة غدا في مستشفى إسباير تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس أحد المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة.

ووصل حسين الشحات إلى الدوحة اليوم الأربعاء، رفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، لإجراء جراحة غضروف الركبة غدًا وفقًا للموعد المحدد له من جانب الطبيب اليوناني.

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وتعرض حسين الشحات لقطع كامل في غضروف الركبة قبل عدة أسابيع.

وبعد خضوعه للجراحة سيبدأ الشحات مرحلة العلاج والتأهيل، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 شهور.

وبذلك يغيب حسين الشحات عن مباريات الأهلي المتبقية في الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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