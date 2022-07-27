بيان من كامل أبو علي عن مشروع الحلم وسبب ترشحه لرئاسة المصري

أصدر كامل أبو علي المرشح لرئاسة المصري بيانا رسميا اليوم الأربعاء أعلن فيه عن بدء ما أسماه بالمشروع الحلم وكشف سبب ترشحه.

وكان كامل أبو علي هو المرشح الوحيد على مقعد رئاسة المصري ولكنه ينتظر إقامة الجمعية العمومية واكتمال نصابها القانوني أولا ليتم إعلان فوزه رسميا.

كما أعلن كامل أبو علي في بيانه تعيين رجب عبد القادر محمد المرشح على منصب نائب الرئيس متحدثا رسميا باسمه وباسم قائمته كاملة.

وجاء البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى جمهور وعشاق النادي المصري الحبيب

إيمانا منى بأن بورسعيد تستحق فإن مشروع الحلم كما أحب أن أطلق عليه لابد أن يبدأ تنفيذه وإيمانا منى بأن النادي المصري الذي نعشقه جميعا لا بد أن يتقدم ويزدهر فكان لِزامًا علي أن أتصدى لهذا العمل وبدعم وباتفاق مع السيد اللواء / عادل الغضبان محافظ بورسعيد في جلسة مصارحة بأن المهمة صعبة والتركة ثقيلة لكن الهدف أسمى بكثير فقد تم اختيار فريق عمل قادر على تحمل المسؤولية ولديه القدرة على العمل في هذه المرحلة الصعبة.

وتقدمنا للترشيح لمجلس الإدارة في المدة القانونية ووفقا للوائح المنظمة لنحصل على الدعم المنشود من عشاق النادي المصري الحبيب باعتباركم أصحاب الحق الأصيل في اختيار من يتولى المسؤولية كاملة دون نقصان لبدء العمل فورا.

وللحق و بالحق أقول إن هذه المرحلة الصعبة تحتاج منا جميعا التكاتف والتعاون وإنكار الذات والبعد عن المشاحنات والصراعات حتى نصل لما نصبوا إليه من آمال و إعداد منظومة إدارية ومالية وفنية نحتاج فيها أن نعمل بتوافق وانسجام وبكل صدق وشفافية لن أتمكن من مواجهة الصعاب إلا من خلال فريق عمل قد قمت باختياره بضوابط معينة.

وتعالوا جميعا نتفق وندع الخلافات جانباً لإعلاء مصلحة النادي المصري ومعنا رجل دولة من الطراز الوطني اللواء / عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجمهور محب وعاشق لبلده ولناديه ورجالا عقدوا العزم على مواصلة العمل والتصدي لهذه المسؤولية التي تم اختيارهم من أجلِها.

لكل ما تقدم وبكل وضوح وشفافية أقول الحلم كبير ومهم ونحن على أبواب النجاح دعوا عجلة العمل تدور فبورسعيد تحتاج إلى فرحة من القلب وأسعى ومعي فريق العمل مدعومًا بكم ومعكم سوف نحقق الكثير بإذن الله.

هذا وقد تم التوافق على أن يكون السيد رجب عبد القادر محمد المرشح لشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ليكون متحدثا رسميا باسمي وباسم مجموعة العمل.

والله وراء القصد وهو يهدى السبيل

بورسعيد فى ٢٠٢٢/٧/٢٧

إبن بورسعيد

كامل حسن أبو علي

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