رافينيا: مدرب ليدز السبب في وصولي برشلونة ومنتخب البرازيل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة

أعرب رافينيا الوافد الجديد في برشلونة عن امتنانه لـ مارسيلو بيلسا مدربه السابق في ليدز يونايتد، في وصوله إلى برشلونة ومنتخب البرازيل.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعاقد برشلونة مع رافينيا من ليدز يونايتد بعقد مستمر حتى 2027 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رافينيا في تصريحات لـ موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إنه مدرب ساعدني كثيرًا منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها إلى ليدز، وصلت بسببه للانضمام إلى المنتخب الوطني، لولا إرشاداته ما كنت وصلت إلى برشلونة".

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وأضاف "لديه أسلوب مميز في التدريب، يتعامل مع كل شخص في الفريق بشكل فردي، أنا ممتن لكل شيء علمني إياه، سأحمله معي في كل مكان".

وعن أوجه التشابه بينه وبين تشافي، قال رافينيا: "إنهم مختلفون، مارسيلو لديه طريقة فريدة في العمل، أسميها "أسلوب مارسيلو بيلسا"، لكا شخص أسلوب خاص في التدريب والقيادة".

وأكمل "رأيت شيء في تشافي لفت انتباهي، طريقة لعبه القريبة من المرمى وهذا مهم جدا لنا كمهاجمين، طريقة الضغط، البحث دائما عن الكرة والأهداف، أنا أحب هذا الأسلوب كثيرا".

وعن أقرب اللاعبين له في برشلونة، رد: "أنا قريب من أنسو فاتي ورونالد أراخو لأنهما يتحدثان البرتغالية، لكنني مرتبط بالجميع، رحبوا بيا جيدا وأنا ممتن لذلك".

واختتم تصريحاته "آمل أن أساهم بأفضل طريقة كلاعب وشخص، أنا على أتم استعداد لبدء التحدي".

رافينيا هو الصفقة الرابعة للبلاوجرانا هذا الموسم، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي، وأخيرا روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

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