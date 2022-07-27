فودين: جوارديولا سر نجاح مانشستر سيتي

أرجع فيل فودين لاعب مانشستر سيتي نجاح فريقه في التتويج بلقب الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي إلى نهج مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

فيليب فودين النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وحقق مانشستر سيتي لقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول بعد صراع شرس.

وقال فودين في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: " الوحدة داخل سيتي تعود إلى نهج بيب جوارديولا في الإدارة. إنه جيد حقا في ذلك، لدينا فريق كبير ويجب أن يكون الجميع جاهزين للعب".

وتابع "على مدار السنة ، يجب أن يكون الجميع مستعدين لشدة المنافسة. التكاتف في لحظات كهذه أمر مهم للغاية ولهذا السبب فزنا بالكثير من الألقاب".

وعن سيناريو الفوز على أستون فيلا قال فودين: "أعتقد أنه من الأفضل الفوز بهذه الطريقة، لحظة أجويرو التي كنت فيها في المدرجات تكررت من جديد".

وواصل "اللعب والعيش في مباراة كهذه أمر مميز بالنسبة لي وأعتقد أنه كان من الأفضل الفوز بتلك المباراة بالطريقة التي فعلناها بها".

وشدد "لم أشاهد المباراة مرة أخرى بعد. ربما في المستقبل سأشاهد هذه المباريات مرة أخرى وأدرك مدى نجاحنا في الفوز بالألقاب التي حققناها".

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى فوز ثمين ضد أستون فيلا بنتيجة 3_2 ليضمن لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة.

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