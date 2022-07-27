فاسكيز: برشلونة عزز صفوفه جيدا.. وبنزيمة الأفضل في العالم

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

ريال مدريد لوكاس فاسكيز برشلونة
نرشح لكم
دورتموند يكشف تطورات حالة هالير تقرير إسباني: بسبب شبهة فساد في توقيعه لـ برشلونة.. نيمار مهدد بالسجن لا جازيتا ديلو سبورت: الفجوة تقل.. ميلان يقترب من دي كيتيلير تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية ليكيب: أوكسير يسعى لضم بادجي.. ونسبة الأهلي تقرير إيطالي: يوفنتوس يدخل في المنافسة مع مانشستر يونايتد على ضم باريديس كادينا سير: برشلونة سيضحي بـ تير شتيجن في حال بقاء دي يونج مدرب أياكس: اتفقنا على بقاء أنتوني والفريق الحالي بالكامل
أخر الأخبار
فاسكيز: برشلونة عزز صفوفه جيدا.. وبنزيمة الأفضل في العالم 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
دورتموند يكشف تطورات حالة هالير 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخامس.. يوسف أحمد حسن إلى أسوان 41 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إسباني: بسبب شبهة فساد في توقيعه لـ برشلونة.. نيمار مهدد بالسجن 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا ديلو سبورت: الفجوة تقل.. ميلان يقترب من دي كيتيلير ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب: أوكسير يسعى لضم بادجي.. ونسبة الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير إيطالي: يوفنتوس يدخل في المنافسة مع مانشستر يونايتد على ضم باريديس ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر