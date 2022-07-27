فاسكيز: برشلونة عزز صفوفه جيدا.. وبنزيمة الأفضل في العالم

تقرير إسباني: بسبب شبهة فساد في توقيعه لـ برشلونة.. نيمار مهدد بالسجن

لا جازيتا ديلو سبورت: الفجوة تقل.. ميلان يقترب من دي كيتيلير

تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية

تقرير إيطالي: يوفنتوس يدخل في المنافسة مع مانشستر يونايتد على ضم باريديس