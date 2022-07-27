الخامس.. يوسف أحمد حسن إلى أسوان
الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 15:47
كتب : محمود عزت
أبرم نادي أسوان خامس صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد بضم يوسف أحمد حسن.
يوسف أحمد حسن
النادي : المصري بالسلوم
وعاد أسوان للدوري الممتاز من جديد بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية.
لاعب الوسط البالغ 23 عاما سبق له ارتداء قمصان ناشئين الزمالك وأندية وادي دجلة والإتحاد السكندري وبورتو السويس.
وأصبح يوسف خامس صفقات زهرة الجنوب بعد كل من: الجابوني ماليك ايفونا والحارس محمد الغندور والجناح محمود عبد الحكيم والجناح المغربي أحمد بلحاج.
ويستعد فريق أسوان للمشاركة في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل، بمعسكر مغلق في القاهرة يمتد إلى نهاية يوليو، على أن ينتقل للمرحلة الثانية من خطة الإعداد بمعسكر جديد في الإسكندرية.
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