لا جازيتا ديلو سبورت: الفجوة تقل.. ميلان يقترب من دي كيتيلير

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 15:24

كتب : FilGoal

دي كتيلار - كلوب بروج - ميلان

اقترب ميلان الإيطالي من الوصول لاتفاق نهائي مع كلوب بروج البلجيكي بشأن شارل دي كيتيلير.

ورفع ميلان عرضه للنادي البلجيكي ويسعى لإنهاء الاتفاق بين اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن الصفقة ستتم مقابل 31 مليون يورو بالإضافة 4 ملايين يورو كمكافآت.

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وأكمل التقرير أن ميلان سيضم اللاعب بعقد يمتد لخمس مواسم وبراتب يصل إلى 2.3 مليون يورو كل موسم.

صانع الألعاب البالغ 21 عاما غاب عن مباراة كأس السوبر البلجيكي والجولة الأولى من الدوري في ظل المفاوضات المستمرة بين الناديين منذ ما يقارب 3 أسابيع.

وبدأ ميلان عرضه بحسب التقارير بـ 20 مليون يورو وهو ما رفضه الفريق البلجيكي، بل وأسفرت عن عدة اجتماعات بين المسؤولين وعلى رأسهم باولو مالديني المدير التقني لميلان لإتمام الصفقة.

من ذوي الاعاقه حركيه♿️ (@ymmq8) / Twitter

وبدأ شارل مسيرته مع كلوب بروج وتدرج في فرق الشباب والناشئين حتى الفريق الأول في 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض 120 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 20 وحصد 3 ألقاب للدوري ولقبي السوبر.

وحصل شارل على فرصة ارتداء قميص منتخب بلجيكا فخاض 8 مباريات وسجل هدفا دوليا وحيدا جاء في شباك إيطاليا بمباراة المركز الثالث من دوري الأمم الأوروبية 2022.

ويلتقي بطل الدوري الإيطالي استعدادا للموسم الجديد مع فولفسبورجر النمساوي يوم 27 يوليو المقبل ثم أولمبيك مارسيليا الفرنسي يوم 31 يوليو.

ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

ميلان في الميركاتو الصيفي ضم كل من جونيور مسيساس وأليساندرو فلورينزي بشكل نهائي وديفوك أوريجي في صفقة انتقال حر، وجدد تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش.

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